Pacifico mexicano concentra lluvias intensas y riesgo en carreteras

El Pacifico mexicano concentra este martes 28 de julio el mayor riesgo por lluvias intensas, con Jalisco, Colima, Michoacan, Guerrero y Oaxaca dentro de las entidades señaladas por el Servicio Meteorologico Nacional. La presencia de humedad, canales de baja presion y el avance de sistemas tropicales mantienen condiciones para tormentas fuertes durante la tarde y noche.

Estados bajo mayor vigilancia

El pronostico general advierte acumulados de 75 a 150 milimetros en zonas de Jalisco, Colima, Michoacan, Guerrero y Oaxaca. Ese rango puede provocar inundaciones puntuales, deslaves, incremento en rios y arroyos, asi como cierres temporales en caminos serranos o costeros.

La situacion es especialmente delicada en tramos carreteros que cruzan laderas, barrancas o zonas con historial de derrumbes. Tambien deben extremar precauciones comunidades cercanas a cauces, playas con corrientes fuertes y colonias urbanas donde el drenaje suele saturarse rapidamente.

Viajes de verano con lluvia

El periodo vacacional aumenta desplazamientos hacia playas, pueblos magicos y ciudades intermedias. Por eso, el llamado no es cancelar actividades de forma generalizada, sino planear con informacion actualizada. Revisar el estado del tiempo antes de salir, cargar combustible con anticipacion y no intentar cruzar corrientes de agua son medidas basicas que reducen riesgos.

Las lluvias tambien pueden afectar servicios. Cortes de energia, caida de ramas y retrasos en transporte son escenarios posibles cuando las tormentas llegan acompanadas de viento o actividad electrica. Autoridades locales suelen emitir avisos mas precisos por municipio, por lo que conviene atender esos canales.

El avance meteorologico del dia

La diferencia frente a dias previos es que el foco de lluvias mas intensas se desplaza hacia varias zonas del Pacifico, mientras el sureste mantiene tambien condiciones de tormenta. Esta distribucion obliga a una vigilancia regional amplia y no solo a reaccionar cuando la lluvia ya comenzo.

Para productores agricolas, transportistas y familias viajeras, el martes exige paciencia y decision preventiva. Si una ruta presenta deslave, inundacion o baja visibilidad, esperar puede ser la opcion mas segura. La lluvia es necesaria para el campo, pero cuando cae en exceso tambien pone a prueba caminos, viviendas y servicios publicos.

Fuentes: Servicio Meteorologico Nacional, Conagua.