29 de julio de 2026
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Pacifico mexicano concentra lluvias intensas y riesgo en carreteras

Carretera mojada por lluvia para ilustrar riesgos en estados

El Pacifico mexicano concentra este martes 28 de julio el mayor riesgo por lluvias intensas, con Jalisco, Colima, Michoacan, Guerrero y Oaxaca dentro de las entidades señaladas por el Servicio Meteorologico Nacional. La presencia de humedad, canales de baja presion y el avance de sistemas tropicales mantienen condiciones para tormentas fuertes durante la tarde y noche.

Estados bajo mayor vigilancia

El pronostico general advierte acumulados de 75 a 150 milimetros en zonas de Jalisco, Colima, Michoacan, Guerrero y Oaxaca. Ese rango puede provocar inundaciones puntuales, deslaves, incremento en rios y arroyos, asi como cierres temporales en caminos serranos o costeros.

La situacion es especialmente delicada en tramos carreteros que cruzan laderas, barrancas o zonas con historial de derrumbes. Tambien deben extremar precauciones comunidades cercanas a cauces, playas con corrientes fuertes y colonias urbanas donde el drenaje suele saturarse rapidamente.

Viajes de verano con lluvia

El periodo vacacional aumenta desplazamientos hacia playas, pueblos magicos y ciudades intermedias. Por eso, el llamado no es cancelar actividades de forma generalizada, sino planear con informacion actualizada. Revisar el estado del tiempo antes de salir, cargar combustible con anticipacion y no intentar cruzar corrientes de agua son medidas basicas que reducen riesgos.

Las lluvias tambien pueden afectar servicios. Cortes de energia, caida de ramas y retrasos en transporte son escenarios posibles cuando las tormentas llegan acompanadas de viento o actividad electrica. Autoridades locales suelen emitir avisos mas precisos por municipio, por lo que conviene atender esos canales.

El avance meteorologico del dia

La diferencia frente a dias previos es que el foco de lluvias mas intensas se desplaza hacia varias zonas del Pacifico, mientras el sureste mantiene tambien condiciones de tormenta. Esta distribucion obliga a una vigilancia regional amplia y no solo a reaccionar cuando la lluvia ya comenzo.

Para productores agricolas, transportistas y familias viajeras, el martes exige paciencia y decision preventiva. Si una ruta presenta deslave, inundacion o baja visibilidad, esperar puede ser la opcion mas segura. La lluvia es necesaria para el campo, pero cuando cae en exceso tambien pone a prueba caminos, viviendas y servicios publicos.

Fuentes: Servicio Meteorologico Nacional, Conagua.

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