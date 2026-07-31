Operativo en Jalisco permite detener al “R1”, presunto autor intelectual del crimen de Carlos Manzo

Un operativo desplegado en Atotonilco el Alto, Jalisco, culminó con la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “el R1”, identificado por autoridades federales como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

Acción coordinada de fuerzas federales

En el despliegue participaron instituciones de seguridad y elementos militares. Junto con el R1 fue detenido Jesús Salvador “N”, de acuerdo con la información presentada por el Gabinete de Seguridad. Las autoridades señalaron que existía una orden de aprehensión relacionada con homicidio.

La ubicación del objetivo en Jalisco muestra la dimensión interestatal de la investigación. Las redes criminales operan mediante corredores que conectan municipios de Michoacán y Jalisco, por lo que la coordinación entre fiscalías y corporaciones resulta determinante.

Atotonilco, punto clave del operativo

La detención ocurrió en una zona urbana del municipio. Los reportes sobre el despliegue describieron una movilización de unidades y vigilancia aérea que llamó la atención de habitantes. Las autoridades pidieron evitar acercarse y permitir el trabajo de las corporaciones.

El detenido será presentado ante la autoridad competente, donde se definirá su situación jurídica. Aunque el gobierno sostiene que cuenta con elementos sólidos, toda imputación deberá probarse dentro del proceso y bajo el principio de presunción de inocencia.

Riesgo de reacomodos criminales

El Gabinete de Seguridad investiga quién podría asumir el liderazgo de la célula después de la captura. Entre las hipótesis mencionadas aparece un familiar del detenido, identificado con el alias de “R2”. Ese posible relevo obliga a mantener vigilancia para evitar disputas o actos de represalia.

Para Jalisco y Michoacán, el desafío inmediato será traducir el golpe operativo en una reducción de extorsiones, homicidios y control territorial. La detención de un mando tiene valor judicial y estratégico, pero su impacto social depende de desarticular las redes que sostienen al grupo.

El operativo representa una pieza importante en el caso Carlos Manzo. También confirma que las investigaciones de alto impacto requieren intercambio de inteligencia y seguimiento más allá de las fronteras estatales.