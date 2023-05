Zoé Robledo: 50 médicos jubilados ya firmaron contrato

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que, como parte de la Convocatoria de Reclutamiento de Médicos Especialistas Jubilados, el 5 de mayo se realizaron jornadas en Guerrero, Michoacán y Sonora, tras lo cual 621 médicos fueron contactados y 50 ya firmaron contrato para incorporarse a la atención de IMSS-Bienestar.

Durante la conferencia de prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, detalló que en esas tres entidades hay 955 médicos jubilados y quienes ya fueron contratados recibirán 47 mil 441 pesos mensuales netos, 20 días de aguinaldo, vacaciones, trabajarán en turnos de 8 horas de lunes a viernes o en la jornada acumulada del fin de semana, y no perderán su jubilación con el Seguro Social.

Anunció que las próximas jornadas de contratación de médicos especialistas jubilados se llevarán a cabo el 12 de mayo en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 de San Luis Potosí, y en el HGZ No. 6, en Ciudad Valles.También, en Oaxaca el 19 de mayo, en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66 de la capital, el HGZ No. 2 en Salina Cruz y el HGZ No. 3 de Tuxtepec; en Sinaloa se realizará en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Culiacán, el HGZ No. 49 en los Mochis y el HGZ No. 3 en Mazatlán.

Recordó que los médicos interesados en incorporarse pueden ingresar a la página medicosespecialistas.gob.mx, donde se informa de otros estados en los que se realiza la convocatoria.