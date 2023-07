“Yegua que alcanza gana”, Xóchitl Gálvez sobre desventaja contra corcholatas de Morena

La senadora y aspirante a encabezar el Frente Amplío por México, Xóchitl Gálvez Ruiz , afirmó que las encuestas que la ponen en desventaja contras las corcholatas, algunas de las cuales estiman que la diferencia sería de dos a uno, no la desaniman, pues lo suyo es remontar.

Desde Pachuca, donde se reunió con simpatizantes, ciclistas, empresarios y dirigencias del PRI y PAN, recordó que dos elecciones anteriores en las que participó para contender por la gubernatura de Hidalgo y por la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, así lo demuestran.

“¡Venga! es lo que me gusta. Aquí (en Hidalgo) empecé con seis puntos y acabé en cuarenta y tantos puntos, y solo porque me la robaron perdí, espero que no me la quieran robar, no quieran meter mano”.

Gálvez Ruiz afirmó que en la elección de 2010 sufrió muchísima persecución, “lo hice con tres pesos en la bolsa, con un aparato durísimo que se me vino encima”.

Mientras que en la elección por la alcaldía de la Miguel Hidalgo las encuestas también la ponían en desventaja y ganó.

“La Miguel Hidalgo la gane remontando 25 puntos, entonces lo mío lo mío es remontar y ganar. Le anticipó al presidente que yegua que alcanza gana y ahí vamos”.

La aspirante a encabezar el Frente Amplío por México criticó además que la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo pudiera incorporar “hampones” en sus intenciones de encabezar la Coordinación de Defensa de la Transformación.

A la panista se le cuestionó por la presunta inclusión Simón Vargas, exsecretario de gobierno en la administración de Omar Fayad Meneses, en apoyo a Claudia Sheinbaum, a lo que afirmó que “Claudia tendría que entender que se está llevando muchos hampones, allá ella”.

“Allá ella que se quiera llevar a gente que no tiene una buena trayectoria. Ojalá le avisen a Claudia de qué personajes se trata”.

Durante su estancia en la capital e Hidalgo, Gálvez Ruiz se reunió con la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) quienes la postularon en 2010 como su candidata a gobernadora, comicios que perdió con el priista Francisco Olvera.

Después llevó a cabo una rodada ciclista al Reloj de Pachuca; se reunió con empresarios y posteriormente con la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto del que dijo que ya hay borrón y cuenta nueva, tras los agravios en su contra en los comicios de 2010.

Finalmente se reunió con simpatizantes en un salón de eventos sociales de la capital del estado.