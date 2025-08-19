‘Ya se resolvió’, dice Sheinbaum sobre desabasto de gasolina

Después de que en días pasados se dieron a conocer diversos reportes que aseguraban que existe un desabasto de combustible en varias partes del país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que ese tema “ya se resolvió”.

Cabe destacar que la semana pasada, Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que había desabasto de gasolinas para distribuirlas en entidades como la CDMX y varias del sur del país, por trabajos de mantenimiento en unidades de transporte.

Expliqué en su momento claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible, fue cosa de unos días, ya se resolvió”, refirió.

En este contexto, y en el marco de su conferencia mañanera, la jefa de Estado, aclaró la situación y de paso aseguró que se ha normalizado el servicio en este sector.

Aunado a lo anterior, la mandataria externó que si aún llegara a persistir algún pendiente ya se atiende para evitar la falta de combustibles en el país.

