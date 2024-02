Xóchitl Gálvez revela su número telefónico; denuncia que también fue filtrado

Xóchitl Gálvez, dijo que como resultado del “pésimo ejemplo que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador”, también fue filtrado su número telefónico, por lo que no han dejado de enviarle mensajes de apoyo, pero también críticas y descalificaciones.

La aspirante presidencial del PAN, PRI y PRD señaló que la han criticado por sus kilos de más o por tener “los dientes chuecos”.

En un video difundido en redes sociales, dijo que no lo cambiará e incluso lo dio a conocer, al manifestar que ha recibido muestras de cariño y mensajes de apoyo y de solidaridad.

“Si aun no lo tienes aquí se los dejo, 55 28 99 12 35, he decidido no cambiarlo, entre los mensajes que he recibido critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos, no se preocupen, eso se quita, lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado”, señaló.

Este fin de semana, la aspirante presidencial se refirió la denuncia de Claudia Sheinbaum y de otros integrantes de Morena de que se filtró su número telefónico.

Dijo que se buscan victimizar para que se cambie la conversación y no se hable de las investigaciones de medios de comunicación de Estados Unidos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por: MVS