Xóchitl Gálvez pide Palacio Nacional de puertas abiertas

La candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, exigió al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, abrir las puertas de Palacio Nacional a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes no saben del paradero de sus hijos desde el 2014.

Luego del altercado que se vivió la mañana del miércoles, la candidata presidencial lamentó el accionar del gobierno federal con los padres de los desaparecidos en Ayotzinapa hace cerca de 10 años.

“Lo único que pedían era un encuentro con el Presidente, lo único que pedían era ser escuchados y que el Presidente les diga la verdad. Tan fácil que es que el Presidente les diga ¿qué pasó? La verdad, él la sabe, pues creo que los papás la van a entender y en ese sentido pues, creo que sería lógico que el Presidente les abriera las puertas a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa”, dijo previo al mitin “Por la libertad y la paz”, que encabezó en Villahermosa, Tabasco.

Recordó que el año pasado el Presidente López Obrador también le cerró la puerta de Palacio Nacional, cuando buscó hacer valer su derecho de réplica.

“Ustedes saben cuál fue mi caso: con un amparo en la mano fui a tocar la puerta de Palacio Nacional, no me la abrió, pero tampoco se la abrió a los papás de los niños con cáncer, tampoco se la abrió a las madres buscadoras, no se la abrió a las mujeres, al contrario, seguramente mañana va a poner las vallas para que las mujeres no se puedan acercar a Palacio Nacional”, reprochó.