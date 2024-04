Xóchitl Gálvez pide a Zaldívar rendir cuentas y no inventar historias

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, pidió al ministro en retiro Arturo Zaldívar “no inventar historias” y rendir cuentas ante las denuncias que hay en su contra.

En el marco de una reunión con el Consejo Directivo Nacional de Canacintra, Gálvez Ruiz rechazó que haya una alianza con Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impulsar una investigación contra el ministro Zaldívar.

«Que no invente historias Arturo Zaldívar y que rinda cuentas, punto, nada más que yo no tengo nada que ver en la historia, no he intercambiado un punto de vista con Norma Piña desde que es ministra de la Corte, ni siquiera la he visto, así que, deje de mentir igual que su candidata”, afirmó.

La candidata presidencial por el PAN, PRI y PRD adelantó que la coalición que encabeza acudirá a la Corte para impedir que se concrete la aplicación de la reforma al sistema de pensiones que impulsa Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.

Afirmó que el gobierno de México dispuso de los fondos que habían dejado anteriores administraciones y ahora busca manejar los recursos de los trabajadores.

“Ya se gastaron los fondos habidos y por haber, los fondos de estabilización que habían dejado los gobiernos anteriores ahora van por los fondos de los trabajadores, creo que es muy delicado, y esa es la dimensión de la contienda que tenemos enfrente”, señaló.

Ante industriales, Xóchitl Gálvez afirmó que una de las prioridades en materia de infraestructura del gobierno que busca encabezar será la construcción de carreteras, libramientos, puertos secos, cruces fronterizos, además de la infraestructura en materia de telecomunicaciones.

Por: MVS