Xóchitl Gálvez pide a López Obrador garantizar seguridad en proceso electoral

Xóchitl Gálvez pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir con su obligación de garantizar la seguridad en las elecciones del 2 de junio.

En conferencia de prensa, la candidata presidencial por el PAN, PRI y PRD advirtió que la democracia está en riesgo porque los mexicanos no tienen libertad plena para emitir su voto.

Destacó que hasta el momento se tiene un recuento de 44 personas aspirantes a diversos cargos de elección popular que han sido asesinadas.

“Presidente, no puede usted seguir negando la realidad, enfrente con valor su responsabilidad y no sea cobarde, su obligación es darle paz a las regiones de México, que hoy están controladas por la delincuencia organizada, no cierre los ojos presidente, a realidad le toca la puerta todos los días y usted se niega a enfrentarla”, afirmó.

La candidata presidencial dijo que no se va a deprimir por los resultados de las encuestas que se dieron a conocer en las últimas horas, al advertir que los ciudadanos tienen miedo de decir su preferencia y que la gente va a decidir hasta el “último momento”.

“Ahí voy, no coman ansias, esto apenas empezó, o sea pues si esa va a ser la forma de elegir una candidata pues entonces entréguenle la banda presidencial con una encuesta y dejamos de gastar dinero”, señaló.

Prepara debate

Xóchitl Gálvez afirmó que durante semana santa reforzará su preparación para el debate entre aspirantes presidenciales.

Dijo que “son días de guardar”, por lo que jueves y viernes santos los dedicará para estudiar los documentos que utilizará para el debate.

Por: MVS