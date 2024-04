Xóchitl Gálvez pide a chiapanecos que despierten ante clima de violencia

La candidata presidencial por el PAN, PRI y PRD Xóchitl Gálvez acusó al gobierno de Chiapas de no defender a los ciudadanos ante la inseguridad que afecta al estado.

Durante un encuentro con militantes de los partidos que la respaldan en el municipio de Huixtla, Gálvez Ruiz dijo que el gobernador Rutilio Escandón abandonó al estado.

Pidió a los delincuentes “dejar de tener asoleados a los chiapanecos” y que se ponga fin al cobro del “derecho de piso”.

Acompañada por las personas candidatas a la presidencia municipal, al gobierno del estado y al senado, entre otras, Xóchitl Gálvez también convocó a los chiapanecos a dar la pelea el próximo 2 de junio.

“Abran los ojos, despierten, despierten chiapanecos, no merecen sus hijos su cobardía, no merecen sus hijos que ustedes no den la pelea, así es que esta tarde los quiero invitar a que demos la pelea juntos; no se trata de mí, se trata de ti, se trata de tu familia, se trata de Chiapas”, afirmó.

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México reiteró sus propuestas en materia de salud, educación y programas sociales.

Dijo que regresará el seguro popular, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, además de que se otorgará una beca desde prescolar a preparatoria.

Asimismo, se comprometió a impulsar medidas de apoyo para el desarrollo de la agroindustria en la región.