Xóchitl Gálvez ofrece renegociar acuerdo de aguas con EU

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, ofreció que durante su gestión se renegociará el acuerdo de aguas con Estados Unidos, para revisar la cuota que se debe pagar el año próximo a ese país.

Ante simpatizantes y productores agrícolas de Camargo, Chihuahua, la aspirante presidencial afirmó que el tema del agua debe ser considerado como de seguridad nacional, debido a que los niveles de la presa La Boquilla, que surte a sus tierras, están en su peor nivel en años.

El otro problema que tenemos es que ya hay muy poca agua, si llegamos al 20 por ciento, ustedes saben que la capacidad de la presa de La Boquilla ya no va a haber riego para el ciclo que viene.

Por eso es muy importante que el pago del agua a Estados Unidos, que se tiene que hacer en el 2025, hay que renegociar.

«Hay que sentarnos con Estados Unidos y hay decirles que no llovió, que no tenemos cómo pagar el agua y tenemos que buscar alternativas, pero no los pueden dejar a ustedes sin nada, porque ustedes tienen que sacar adelante a sus familias, yo me comprometo a defender el agua de Chihuahua”, dijo Gálvez.

Gálvez reprochó que, ante la sequía que está padeciendo el país, la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador eliminó el Fondo para la Atención de Desastres (Fonden), con el que se debería estar apoyando a la población y a productores agrícolas

Durante su gira de campaña por el Estado Grande de México, la candidata a la Presidencia de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), propuso a los productores un proyecto integral para el campo, basado en la tecnificación.

El trato que quiero hacer con ustedes es que trabajemos un proyecto integral para el campo; como el tema del agua va a ser un tema que se escasee, necesitamos tecnificar el campo, ¿les parece, les parece que invirtamos recursos?.

Eso es lo que queremos, que usemos la tecnología en el campo para que alcance el agua para todos, y eso tenemos que hacer en Tamaulipas, y eso tenemos que hacer en Nuevo León con los productores, todos tenemos que ahorrar agua”, planteó la aspirante presidencial.

Por: Excélsior