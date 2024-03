Xóchitl Gálvez da a conocer 15 puntos de su propuesta de seguridad

Al dar a conocer los 15 puntos que contiene su propuesta de seguridad, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, afirmó que ella se va a encargar de ese tema, sin echarle la culpa a los ex presidentes.

Xóchitl Gálvez rechazó que sea la misma estrategia de Felipe Calderón, porque, alegó, no se trata de tirar balazos a los delincuentes ni de exterminar a nadie, sino de aplicar la ley, las tareas de inteligencia y tecnología.

Cuestionada sobre cómo y cuándo utilizaría la fuerza del Estado contra la delincuencia, la candidata presidencial definió que cuando se trate territorio tomado “ni siquiera hay que hacer tanto, ni siquiera hay que mandar enfrentar al Ejército a balazos con los delincuentes; hay que aplicar la ley y aplicar la ley no significa agarrarnos a balazos, no significa matarlos, no sé por qué piensan que aplicar la ley significa un exterminio”.

Dijo que no es su intención dañar la reputación del Ejército, pero que su papel no es administrar trenes ni líneas aéreas.

“El Ejército tiene otro papel demasiado digno como para tenerlos en esos temas, lo que es de los civiles a los civiles y lo que es de los militares a los militares.

“Voy a ser una buena comandanta de las Fuerzas Armadas porque agallas tengo y vaya que capacidad tengo para regresarle la paz y la tranquilidad de este país.”, dijo al responder preguntas en la conferencia de prensa que ofreció en su casa de campaña.

La abanderada presidencial del PAN, PRI y PRD dijo que se debe establecer “un gran acuerdo nacional que convoque a los tres órdenes de gobierno, al Congreso Federal y a la sociedad para lograr la paz”.

Cuestionada respecto a la convocatoria de la Iglesia católica, dijo que la revisaría para conocerla a detalle, pero adelantó que su equipo ya había agendado el encuentro correspondiente para firmar ese documento la próxima semana.

Antes, Xóchitl Gálvez enumeró los lineamientos de su estrategia, destacando así el primer punto:

“De la seguridad me encargo yo. No le voy a echar la culpa a Calderón, no le voy a echar la culpa a Peña Nieto y, cuando sea presidenta, tampoco le voy a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador, por eso, esta estrategia toma en cuenta el desastre en el que estamos recibiendo el país, que el territorio mexicano está en manos de la delincuencia organizada, al menos una buena parte, por lo menos el 30 por ciento del territorio”, ofreció.

Además, se comprometió a recuperar el respeto por la vocación de las Fuerzas Armadas, precisando que “sí nos van a acompañar, pero desde lo que establece la Constitución”.

Habló de fortalecer a las policías con salarios y capacitación y universidad propia, como requisito indispensable para alcanzar la paz; de construir un nuevo sistema de seguridad con federalismo presupuestal; de duplicar el número de juzgadores, mejorar la protección a las mujeres y crear un sistema nacional de cuidados que contendría aldeas del saber para la población de entre 12 y 18 años.

Acompañada del responsable de la mesa de seguridad de su campaña, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, la candidata del Frente Fuerza y Corazón por México, dijo que habrá de duplicar el número de integrantes de la Guardia Nacional que habrá de realizar investigación.

“No es guardia, realmente no ayuda a la detención. O sea, yo no voy con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO”, enfatizó.

La propuesta contiene además impulso a la justicia cívica para evitar que todos los delitos se penalicen; un programa de desarme; atención del problema de las adicciones empezando por retomar la encuesta correspondiente, respeto a la libertad de expresión, la agencia binacional con Estados Unidos “para cuidarnos mutuamente” y atención a las víctimas.

Al respecto enfatizó: “Haremos lo que haya que hacer para que las madres buscadoras sean atendidas; yo no les voy a cerrar la puerta”.

Enfatizó que México “lo que necesita es una mujer que tenga la mano firme para regresarle a la paz y la tranquilidad, eso no implica enfrentarte a balazos con los delincuentes”.

