Xóchitl Gálvez: Aún hay dudas sobre calificación de elección presidencial

La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, sostuvo este lunes una reunión con la magistrada y el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón.

En entrevista al término del encuentro, la senadora comentó que les expuso a los juzgadores su preocupación por el hecho de que aún existen dudas sobre la calificación de la elección presidencial, pues aún está pendiente la resolución de más de 400 quejas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y gobernadores de Morena.

“Siguen sin resolverse más de 400 quejas contra el Ejecutivo, los gobiernos estatales, por inequidad en el proceso, son diferentes quejas que el INE no ha resuelto y la duda de cómo se va a calificar la elección sin que se resuelvan la totalidad de las quejas. Sigue habiendo un poco de dudas sobre los plazos de cuándo se va a tener el proyecto más que lo que sabemos por la prensa, se estimaría que para agosto, creo que 24 o 25 circula un primer proyecto y para agosto estar resolviendo”.

Respecto a lo que comentó la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de que podría recibir la constancia de mayoría en la primera quincena de agosto, Gálvez Ruiz señaló que no cuenta con información sobre ese tema.

“Seguramente ella sí tiene el programa real porque nosotros todavía no lo tenemos, yo no sé exactamente las fechas, el día que estuvimos con la comisión sustanciadora no pudimos tener un calendario, no se tiene ese calendario, pero seguramente aquí tratan de manera inequitativa a ella o a mí, esa información no me la dieron cuando yo estuve aquí”.

Xóchitl Gálvez insistió que López Obrador debe ofrecer una reparación del daño por la violencia política en razón de género que ejerció en su contra.

Por: MVS