Xóchitl Gálvez asistirá a la marcha de la Marea Rosa

El movimiento social denominado Marea Rosa otorgará su apoyo a Xóchitl Gálvez el domingo 19 de mayo, día en que se realizará el último debate de candidatos a la Presidencia de la República en el Centro Cultural Tlatelolco, al norte de la Ciudad de México.

En esa fecha, el movimiento de protesta social, que ha llenado en dos ocasiones el Zócalo de la Ciudad de México, apuntalará la candidatura presidencial de la abanderada de la Coalición Fuerza y Corazón por México, comentó Xóchitl Gálvez, desde Reynosa, Tamaulipas.

La panista informó que asistirá a la concentración organizada por la sociedad civil, aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) informó, que de acudir, contabilizará al evento como un acto de campaña.

La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD dijo que ella no esconde el dinero, ni utilizar a los gobiernos estatales para desviar recursos a las campañas, por lo que declara todo lo que gasta ante el INE.

“Voy a muchos eventos que organizan, organizaciones de la sociedad civil, muchos de los que voy. Y lo que se contabiliza es una parte que a mí me toca y se declara, no tengo problema. La que ya rebasó por cientos de millones de pesos los gastos de campaña es Sheinbau,”, comentó.

“Porque lo que yo he declarado es lo real. Yo no ando escondiendo el dinero, ni ando diciendo, yo declaro lo que me gasto, cuánto cuesta este evento, lo declaro. Aquí no va a haber que me multen. O sea, Sheinbaum declaró 40 millones, creo, 30 millones en su precampaña y la multaron con 40 millones”, indicó.

Dijo que la candidata de Morena nunca declara lo que realmente se gasta, si no anda ocultando la información. Así como ocultó su casa, así anda ocultando los gastos de campaña.

Desde Reynosa, dijo que los tamaulipecos tienen que “armarse de valor para transitar por las carreteras”, pero ella enfrentará la narcopolítica.

“Seré una presidenta que no los va a abandonar, este gobierno, el gobierno de Morena, este gobierno que decidió aliarse con los narcos, Morena es el partido de los delincuentes, no tengan ninguna duda. Aquí ustedes conocen la historia de cómo Morena decidió aliarse con estos delincuentes para que hoy México esté en sus manos”, manifestó.

Xóchitl Gálvez destacó que en su plan de gobierno trabajará por erradicar la violencia en el país, la extorsión, y el cobro de piso.

“Por eso Morena se va a ir, por eso se va a ir, porque además ha decidido rendirle culto a la santa muerte y la santa muerte es un personaje al que le rinden culto los delincuentes; nosotros somos gente que valoramos la vida, la verdad y la libertad y por eso estamos aquí”, concluyó.