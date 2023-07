Xóchitl Gálvez: AMLO debe ser inscrito en el registro de violentadores

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser inscrito en el registro de personas responsables por violencia política de género.

En el marco de una gira que realizó por Oaxaca, la senadora del PAN reiteró que el primer mandatario está usando todo el poder del Estado en su contra, tal y como lo llegó a hacer en su momento el entonces presidente Vicente Fox.

“Lo que hace el presidente contra mí es violencia y me voy a ir a los tribunales y le voy a ganar, va a tener que ser inscrito en la lista de violentadores porque decir que soy un globo, que me inflan; decir que soy un títere de hombres, es no saber mi historia y de que estoy hecha”.

Asimismo, Gálvez Ruiz puntualizó que ante los ataques en su contra, le envía una declaración de amor al primer mandatario y advirtió que ningún hombre le ha impedido llegar a donde se lo ha propuesto.

“Le hago una declaración de amor al presidente, yo le mando decir al presidente que a mí también y coincido con él, que los más importante en este país son los que menos tienen; nos une lo mismo, el amor por México y por los que menos tienen y eso lo demuestro con mi trayectoria, así es que le mando una declaración de amor. No hay un hombre que me haya impedido llegar a donde he llegado, machos he encontrado muchos a lo largo de mi vida y a todos los he hecho a un lado”.

Respecto a las declaraciones de Vicente Fox para que regresen las pensiones a los ex presidentes, Xóchitl Gálvez rechazó hacerlo, por lo que adelantó que López Obrador va a tener que ponerse a trabajar una vez que se retire.

Por: MVS