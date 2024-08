Xóchitl Gálvez alerta sobre temor entre inversionistas por la reforma judicial

La ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz advirtió que la reforma al Poder Judicial sólo va a causar temor a los inversionistas.

En entrevista, la senadora por el PAN destacó que sería un error garrafal aprobar una reforma judicial hecha al vapor y sin elementos técnicos, ya que esto no genera confianza.

Señaló que este tipo de reformas sólo espantan a los inversionistas e incluso destacó la necesidad de revisar el caso de Tesla, que, dijo, mucho tiene que ver con la poca confianza que hay en el país. }

Xóchitl Gálvez agregó que uno de los principales problemas es que no hay dinero para llevar a cabo la elección de jueces, ministros y magistrados, como lo plantea la reforma.

Indicó que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que el Poder Judicial aporte la mitad de lo que tiene guardado en sus fideicomisos, la realidad es que se trata de dinero de los empleados, que no está disponible.

La ex candidata presidencial aseguró que la reforma al Poder Judicial no tiene sentido y subrayó que los jueces deben ser producto del estudio, la capacidad técnica y el mérito, pero no de una tómbola.

