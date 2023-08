Wendy Guevara gana La Casa de los Famosos

Después de 10 semanas este domingo 13 de agosto llegó a su fin La Casa de los Famosos, reality que mantuvo a muchos al pendiente de lo que sucedía y las polémicas que se generaban entre los participantes del programa.

Y como no hay plazo que no se cumpla, este domingo por fin se dio a conocer al ganador de La Casa de los Famosos, quien no sólo se llevó la victoria, sino que también se hizo acreedor a cuatro millones de pesos.

Desde hace semana y media se supo que el primer finalista de La Casa de los Famosos era Nicola Porcella, quien ganó una dinámica que se realizó para decidir al participante que llegaría directo a la final.

Tras la salida de Mariana La Barby Juárez, siendo ella el último integrante del team Cielo, el team Infierno logró algo que muchos no creían que pasaría: llegar la mayoría de ellos a la final.

Fue así que Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Nicola Porcella y Sergio Mayer llegaron a la final, sin embargo, se anunció que uno de ellos abandonaría la casa, para así dejar solo a cuatro participantes.

El viernes 11 de agosto, por medio de una votación, el público decidió que el quinto finalista fuera Emilio Osorio.

Ahora que en la casa solamente quedaron cuatro finalistas, esta noche Galilea Montijo, quien fue la conductora principal del reality show, dio a conocer el nombre del ganador de La Casa de los Famosos.

Por medio de una votación, el público decidió que el gran ganador del programa fuera Wendy Guevara con 18. 2 millones de votos.

Tras darse a conocer que había ganado y quedarse sola por unos momentos en la casa, Wendy Guevara se mostró sorprendida y hasta fue a tomar un poco de agua debido a la impresión de haber sido la ganadora de La Casa de los Famosos.

«Quiero agradecerle a toda la gente que votó por mí, a mis compañeros del Infierno. Los amo y las amo, gracias, gente hermosa», dijo Wendy Guevara al salir de la casa.

Por: Excélsior