“Voy a ser presidente de la República”: Adán Augusto López; “creo en el proyecto de transformación”, dijo

Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), dejó en claro que él será quien suceda a Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República.

Lo anterior fue revelado por López Hernández en una entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula.

“Sí claro, lo he aceptado (que quiere participar en el proceso interno de Morena), he dicho que voy a participaron en el proceso interno de selección del partido, eso no lo he escondido. Soy mexicano quién no querría ser presidente de la República”, indicó.

Yo voy a ser presidente (…) me voy inscribir para participar en la encuesta (de Morena a la candidatura presidencial)”, puntualizó.

Sobre la propuesta de realizar debates entre los presidenciables de la Cuarta Transformación, propuesta por el canciller Marcelo Ebrard, el titular de Segob dejó en claro que en este momento es tiempo de acompañar al presidente López Obrador en su proyecto de transformación de la vida pública de México.

“No es el momento de debatir, lo dije hace un rato, somos compañeros de proyecto, de un Gobierno y si estamos en un Gobierno compartimos esa visión, entonces no es tiempo de debatir, llegará el momento adecuado y esperamos que el partido ponga las reglas (…) Ahorita son los tiempos de acompañar al presidente de la República”, destacó.

“Voy a llegar con todo y a tiempo, eso es lo que importa. Todo tiene su tiempo, llegará el momento de participar en el proceso interno. Llegué tarde al Gobierno Federal pero tenía un trabajo en el Gobierno del estado de Tabasco, tengo todo un trabajo que me respalda”, refirió.