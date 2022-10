Voy a entregar la estafeta a quien va a continuar la 4T: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que está convencido de que en 2024 entregará la Banda presidencial a una persona que continuará con la Cuarta Transformación.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que el proyecto que encabeza aún debe trabajar y resolver demandas de la sociedad, por lo que, consideró, su proyecto de nación seguirá luego de que deje la Presidencia.

Incluso, López Obrador afirmó que, por esa razón, la oposición no regresará al poder.

“Estoy seguro que voy a entregar la estafeta a quien va a continuar, estoy seguro de eso, porque no va a haber marcha atrás, ya no van a regresar los corruptos, no les van a funcionar sus campañas publicitarias, su guerra sucia, ya se echó a andar este proceso, pero lleva todavía más tiempo.

“Nos faltan menos de dos años, pero vamos a hacer todavía muchas cosas y estoy muy contento porque hay relevo a la vista, eso es una garantía de que vamos a seguir adelante transformando al país”, manifestó.

El mandatario reconoció que a pesar de que le restan menos de dos años en el gobierno, continuará con sus labores para resolver y atender pendientes en beneficio de la sociedad.

Y es que afirmó que hay temas que no se pueden resolver sólo en un sexenio, sino que son de mediano y largo plazo.

Por ello, López Obrador sostuvo que, en el cambio generacional, la Cuarta Transformación continuará.

Por: Excélsior