Vinculan a proceso al influencer Fofo ‘N’ por el delito de tentativa de feminicidio

Un juez vinculó a proceso al influencer Fofo ‘N’ por el delito de tentativa de feminicidio; el popular creador de contenidos permanecerá preso en el penal de Barrientos.

Al escuchar su sentencia, Fofo ‘N’ expresó que teme por su vida; “Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, mencionó el influencer.

Conocido en las redes sociales como Fofo Márquez, recordemos que hace unos días se hizo viral un video en el que agrede a una mujer por un presunto problema de tránsito.

La grabación, la cual se hizo viral, exhibe al influencer en el momento exacto en el que golpea y patea a dicha mujer; el pasado 4 de abril fue había sido detenido y hace unos minutos se dio a conocer que un juez lo vinculó a proceso por los delitos de tentativa de feminicidio.

Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que se aportaron “elementos de prueba con los que la Autoridad Judicial del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Rodolfo «N», alias «Fofo», por su probable intervención en el delito de feminicidio en grado de tentativa”.

Además, de acuerdo con la propia FGJEM, el Agente del Ministerio Público acreditó que el Fofo ‘N’ “practicaba boxeo recreativo y que los golpes que propinó a la víctima causaron que cayera en la cinta asfáltica y la puso en riesgo de ser atropellada”.

Por: MVS