Veto a nombramientos en INAI, por «enjuagues» entre Morena y PAN: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el veto a los nombramientos de Yadira Alarcón y Rafael Luna como comisionados del INAI fue porque hubo un acuerdo entre Morena y PAN para repartirse a los candidatos y “no podemos aceptar esos enjuagues”.

En su mañanera del 16 de marzo, López Obrador dijo que el veto es un derecho constitucional que tiene y que recurrió a él porque no puede ser cómplice en este acuerdo y no podía permitirlo.

“Se vetó, es un derecho constitucional que tengo, porque al parecer no se actuó bien, hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN y eso no debe de permitirse”, puntualizó.

Además, dijo que uno de los candidatos obtuvo casi el último lugar en la prueba y fue elegido, mientras que el otro está muy vinculado al PAN y casi es militante de ese partido.

“Deben de entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues, eso era de la época del PRIAN, cuando se repartían 3 para ti, 3 para mí”, señaló López Obrador ante el rechazo a los nombramientos realizados por el Senado y consideró que Ricardo Monreal es un político profesional.

Ante el veto de López Obrador, el INAI anunció que interpondrá una controversia constitucional al asegurar que se corre el riesgo de afectar la operación del instituto ante la falta de los dos comisionados, cuyo nombramiento fue aprobado el 1 de marzo en el Senado por mayoría de votos de Morena, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

Por: Excélsior