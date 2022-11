Vamos muy bien en lo económico; hubo récord de creación de empleos: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó en su conferencia de prensa que va saliendo el país adelante en lo económico, no es poca cosa que se hayan crearon alrededor de 220 mil nuevos empleos en octubre.

También detalló que antier y ayer el peso estuvo en 19.70, fue la moneda que más se ha ampliado en el mundo, agregó. Vamos a seguir procurando que haya progreso con justicia.

Señaló que otra buena noticia es que esta semana se empezaron a dispersar los fondos para más de 11 millones de adultos mayores que reciben pensiones. Recordó que en enero habrá un incremento de 25% en pensiones a adultos mayores.

Dijo que según algunos expertos le cuestionan qué ha hecho en lo económico, a lo que el mandatario respondió que ha habido crecimiento, pero “según ellos esto es producto de la casualidad y del destino… pero esto es producto de que logramos convencer al presidente Trump que era necesario continuar con el tratado y no fue fácil. No fueron tortas de chilaquil o de tamal o mole de cadera… fue un trabajo, porque no se quería continuar con el tratado y se llegó a plantear un acuerdo bilateral. México, EU sin Canadá y nosotros convencimos al gobierno de EU para que continuara el acuerdo ¿y eso que nos da?… la oportunidad de tener el mercado más grande del mundo como vecino de nuestro país”.

López Obrador destacó ante representes de los medios de comunicación que por segundo mes consecutivo México fue el primer socio comercial de Estados Unidos.

López Obrador destacó ante representes de los medios de comunicación que por segundo mes consecutivo México fue el primer socio comercial de Estados Unidos.

También ayudó que no hiciéramos caso a los de arriba, cuando vinieron a pedir que se contratara deuda, que se pidieran créditos en la pandemia. La fórmula que nos ayudó fue ayudar de abajo hacia arriba y hasta los de arriba se beneficiaron porque se fortaleció la capacidad de compra de millones de mexicanos, no hubo crisis de consumo.

En otros temas, el presidente López Obrador presumió una encuesta de la firma Morning Consult realizada en Estados Unidos donde él permanece en segundo lugar de aprobación en su presidencia con 68%, únicamente por debajo del presidente de la India (77%).

Por: Excélsior