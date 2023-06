Va por México fija fecha para presentar método de elección de candidato presidencial

La alianza opositora de Va por México anunció que el 26 de junio será la “fecha máxima” para informar el método por el que elegirán a su candidato presidencial para las elecciones 2024.

«Estamos a 362 días, ya menos de un año, para la elección del 2024, 2 de junio del 2024”, dijo Marko Cortés, dirigente del PAN, durante una conferencia de prensa en la que destacaron el trabajo de Alejandra del Moral en el Estado de México.

Marko Cortés dijo que los partidos de la coalición Va por México, con diversos actores de la sociedad, buscarán construir la coalición más potente, más incluyente y más abierta rumbo a 2024.

El dirigente del PAN, quien estuvo acompañado por Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, líderes del PRI y PAN, destacó que el método para elegir a la candidata o candidato será incluyente.

‘Hemos acordado los tres dirigentes nacionales que de la mano con la sociedad civil construiremos un método, un proceso, que nos permita lograr la candidatura de mujer u hombre más competitiva posible que encabece los esfuerzos rumbo a la presidencia de la República y nos hemos puesto como fecha el próximo lunes 26 de junio, fecha máxima para informar el proceso, el método, que será incluyente”, dijo Marko Cortés.

Marko Cortés hizo un llamado a la dirigencia de Movimiento Ciudadano a que piensen en México antes de sus intereses partidistas y a que no quieran hacer el trabajo sucio.

Tenemos la convicción plena de que en este acuerdo de coalición cabemos todos y por ello haremos los últimos llamados al partido de MC a que piensen en México antes de sus intereses partidistas a que no quieran hacer el trabajo sucio, a que no distraigan el voto opositor, a que vengan y se sumen a este coalición, hacemos un llamado a sumar para ganar, para bien gobernar”.

Al hacer uso de la palabra, Alejandro Morena, dirigente del PRI, dijo que desde hoy la coalición Va por México inicia con un paso firme, con pasos sólidos, trabajando juntos y en equipo, y vamos a impulsar la comisión política, estaremos trabajando en el método y en la elección de 2024.

Las elecciones se ganan con votos totales en el país, no con gubernaturas, las elecciones se ganan con los mexicanos y mexicanas que tienen derecho a votar y para esos que dicen que no conviene ir con el PRI, que no conviene ir con el PRI, nada más decir que de esos 3.5 millones de votos, el PRI aportó 2 millones 300 mil votos”, dijo Moreno.

Por: Excélsior