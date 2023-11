Urge Rosa Icela Rodríguez a diputados a clasificar como delito grave la extorsión

La titular de la Secretaría de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, lanzó un llamado urgente a los diputados federales a aprobar reformas constitucionales que conviertan en delito grave la extorsión.

Al comparecer ante comisiones de la Cámara de Diputados, la funcionaria reviró a las críticas de la oposición respecto al “fracaso” en la reducción de la incidencia delictiva, preguntando a los congresistas quiénes están dispuestos a votar a favor de que la extorsión se catalogue como un ilícito grave.

“Pues yo los invito, pues a que legislemos en materia de extorsión y que la preocupación que ustedes tienen, que aquí han estado hablando, se haga patente con hechos y el hecho es que necesitamos urgentemente hacer delito grave la extorsión. Entonces sí les suplicamos a todos y a todas y más bien, yo les preguntaría amablemente quiénes estarían a favor por hacer la gravedad de la extorsión”, retó.

Rodríguez Velázquez precisó que la extorsión se ha incrementado, porque los delincuentes que cometían secuestro, han diversificado su operación y la extorsión no se penaliza con severidad.

Quienes incurren en esa falta y son detenidos, afirmó, salen rápidamente, por la penalización aplicable.

La funcionaria argumentó que en el país hay 284 centros penitenciarios, de los cuáles, en 73 instalaciones estatales se lleva a cabo el delito de extorsión vía telefónica.

Agregó que el 90 por ciento de los casos de ese ilícito se concentra en nueve instalaciones carcelarias, ubicadas principalmente en la Ciudad de México, Jalisco y Tamaulipas, como Santa Martha y Puente Grande.

En el caso de los penales federales, aseguró que no se realizan extorsiones telefónicas desde esos lugares, no porque haya acciones de prevención específicas, que sí las hay, sino porque la construcción de dichas estructuras tiene muros muy gruesos, que no permite la salida de llamadas, incluso de los teléfonos de los directivos.

Por: MVS