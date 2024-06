Urge reforma al Poder Judicial, la economía está fuerte: AMLO

En la mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que “urge” la reforma al Poder Judicial porque “hay mucha corrupción” en ese espacio de la Unión.

“Está secuestrado tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco, y no está al servicio del pueblo”.

Desde palacio nacional, López Obrador compartió que ve posible que en septiembre, antes que acabe su administración, esta reforma pueda estar discutida y eventualmente ser aprobada.

“Creo que podría hacerlo el nuevo Congreso, en septiembre, es el mes de la patria. En septiembre podría hacerse, claro, que desde hoy, ya, es más, ya está el debate, pero hay que hacerlo público, porque ya están actuando los que no quieren la reforma.

Están ya moviéndose como siempre lo hacen. Nada más que como se dice en el béisbol, los tengo bien fildeados, ya sé que no les gusta, porque son 20 paquetes de reforma, ésta es la que les da salpullido”.

Consideró que “el que nada debe nada teme”, por lo que llamó al Congreso de la Unión a citar a los foros o lo que sea necesario para iniciar el debate de la reforma constitucional para reformar el Poder Judicial, iniciativa que es una de las prioritarias para su eventual sucesora, Claudia Sheinbaum, como ella misma lo expresó ayer tras la reunión que tuvo con el mandatario.

En ese mismo tema, el jefe del ejecutivo enfatizó que son los “machuchones” quienes se oponen a esta reforma porque “no quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué le tienen miedo a la democracia?”.

Debido a que es a los sectores de arriba a quienes no les parece esta reforma, dijo, es que se da el nerviosismo en los mercados. Sin embargo, López Obrador aseguró que la economía nacional “está muy fuerte”.

Destacó que, si bien en estos días el peso perdió un poco frente al dólar, al colocarse esta mañana en 18.45, pese a esto, en su sexenio la moneda nacional no se ha devaluado, sino se ha fortalecido.

En cambio, subrayó, “con nosotros no se ha depreciado el peso, se ha fortalecido, 10 por ciento” al alza, en lo que va del sexenio.

“No hay problema, no hay problema. Es que ellos están pensando, están acostumbrados al chantaje: ‘No, me mantienes los privilegios porque si no, mira, va a haber fuga de capital, va a haber devaluación’.

Los tenían así, temblando (…) Vamos a pasar a la historia como el gobierno que no devaluó su moneda”.