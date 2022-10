Urge López Obrador a Sedena a mostrar contrato con empresa vendedora de Pegasus

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que haga público el contrato por el que habría adquirido a la empresa Antsua el programa para el monitoreo a distancia de llamadas telefónicas.

Dicho sistema habría sido adquirido en 2019 por el Ejército y con él se habrían infectado y espiado dispositivos de civiles, de acuerdo con el contrato dado a conocer como parte del hackeo a archivos digitales de la Sedena.

«Que entreguen todo, nosotros no hacemos nada injusto, no somos autoritarios.

«Que se dé a conocer y no debe de haber absolutamente nada oculto, o sea, nada malo, pero que se entregue, que se entregue todo», puntualizó López Obrador.

Insistió en que su gobierno no espía a opositores, activistas de derechos humanos, o a periodistas, y reiteró su llamado a tener confianza en las Fuerzas Armadas.

El presidente reiteró que cuando en administraciones pasadas elementos del Ejército violaron los derechos humanos fue porque así lo ordenaron las autoridades civiles.

«Les tenemos confianza a los integrantes de las Fuerzas Armadas porque prevalece ahora una concepción distinta acerca del respeto absoluto a los derechos humanos.

Yo diría que no siempre fue culpa de ellos la violación de los derechos humanos, o más bien, reitero de que las Fuerzas Armadas recibían órdenes de autoridades civiles», comentó el titular del Ejecutivo.

Insistió en que no se perseguirá a los hackers que infiltraron los servidores de la Sedena para obtener seis teras de información.

Aunque negó que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, haya intercedido para liberar a militares responsabilizados de haber actuado en contra de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dijo que el hecho de que estén encarcelados desmiente cualquier intento de intervención.

«Cuando dicen hackean, ¿Qué van a encontrar? Lo que aquí me informan, lo que aquí digo.

«¿Cuáles son los hechos? ¿Qué no están detenidos los militares que presuntamente participaron en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa? Si fuese la influencia militar decisiva no estarían en la cárcel los oficiales. No somos lo mismo», explicó.

Dijo que Sandoval ha dado muestras de disciplina al mando supremo de las Fuerzas Armadas, que es el propio López Obrador.

«Es un hombre recto y respetuoso de las decisiones que toca el Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas. Y leal», afirmó el presidente.

Consideró como «una dicha», contar con las fuerzas armadas que tiene México.

Por: Excélsior