Una turba en Haití quema vivos a 13 presuntos pandilleros

Una turba golpeó y quemó vivos a 13 presuntos pandilleros este lunes en la ciudad de Puerto Príncipe, Haití, después de sacar a los hombres de la custodia policial, indicaron autoridades y testigos.

La agresión destaca la molestia de la población por la situación cada vez más anárquica de Puerto Príncipe, donde los grupos delictivos han tomado el control de aproximadamente el 60% de la ciudad desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.

La Policía Nacional de Haití afirmó en un breve comunicado que agentes de la sección Canape Vert de la ciudad detuvieron y registraron un minibús en busca de contrabando y confiscaron armas a los sospechosos antes de que fueran lamentablemente linchados por la población.

El comunicado no ofreció más detalles sobre cómo la turba pudo llevarse a los sospechosos.Un testigo que se identificó como Edner Samuel dijo a The Associated Press que la multitud se llevó a los presuntos pandilleros, los golpeó y apedreó para después colocarles neumáticos, rociarles gasolina y prenderles fuego.

Un reportero de AP en el lugar vio 13 cadáveres quemándose en una calle.Las llamas atrajeron a cientos de espectadores, muchos de ellos se cubrían la nariz para no inhalar el humo.

Hasta ahora, el vecindario de Canape Vert ha evitado caer bajo el control de las pandillas.

Samuel dijo que se creía que los sospechosos se dirigían a otra zona de la ciudad para sumarse a un grupo de pandilleros que se enfrentaba contra la policía.

Otro testigo, Jean Josue, dijo haber escuchado muchos disparos en el área desde la madrugada.La situación en la capital seguía tensa y se escuchaban disparos desde varios vecindarios.

Más tarde, en la zona aledaña de Turgeau, a unos minutos en automóvil desde Canape Vert, testigos dijeron que la policía había matado a seis presuntos miembros de una pandilla en una balacera y que residentes del área arrastraron los cuerpos desde donde fueron abatidos hasta un lugar céntrico y les prendieron fuego.

AP no pudo verificar esas versiones de manera independiente.Un reportero de AP vio los seis cuerpos quemados.

La policía no hizo declaraciones por el momento sobre la violencia en Turgeau.Testigos de Canape Vert dijeron que se creía que los sospechosos eran integrantes de la pandilla Kraze Barye, que se traduce como “Rompiendo Barreras”.

Las autoridades afirman que el grupo es dirigido por Vitel’Homme Innocent, quien está acusado de ayudar a secuestrar a 17 misioneros estadounidenses en octubre de 2021 y quien también está relacionado con el asesinato de Moïse.

