Trump sostiene que México está dirigido por los cárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que México “está siendo liderado por los cárteles”, aunque reconoció a Claudia Sheinbaum como “una presidenta valiente”, a la que “respeta mucho”.

Durante un encuentro con medios, Trump aseguró que, pese al liderazgo de Sheinbaum, “los cárteles controlan gran parte del país” y que Estados Unidos tiene derecho a defenderse ante la violencia que —según él— proviene del crimen organizado mexicano.

El mandatario estadounidense señaló que su Gobierno analiza medidas para proteger la frontera y reducir el tráfico de drogas.“México tiene una tremenda presidenta, pero los cárteles mandan, y eso es un problema que afecta a ambos países”, afirmó.

El presidente Trump aseguró que terminará con la vida de todos aquellos que introducen drogas a Estados Unidos, y afirmó que planea informar al Congreso estadounidense sobre las operaciones contra los cárteles de la droga y que, aunque no necesitaba una declaración de guerra, las operaciones en tierra serían las siguientes.

“No creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a la gente que está introduciendo drogas en nuestro país. ¿Vale? Vamos a matarlos… Ahora las drogas están entrando por tierra… ya sabes, la tierra va a ser la próxima”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques contra presuntos buques de narcotraficantes en el Caribe y el océano Pacífico desde principios de septiembre, matando a casi 40 personas.

