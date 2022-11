Trump será sometido a juicio en abril bajo acusación de difamación

Donald Trump se sentará en el banquillo en abril en Nueva York acusado de difamación por una periodista que le acusa de haberla violado en los años 1990, según una decisión del juez instructor divulgada este martes.

La escritora y antigua columnista de la revista Elle, E. Jean Carroll, de 78 años, demandó a Trump en noviembre de 2019 por difamación después de que éste tildara de «mentira total», en junio de ese año, las alegaciones de la periodista de que el expresidente la había violado en un probador de un centro comercial neoyorquino en 1995 o 1996.

Ambos declararon en octubre bajo juramento ante el juez neoyorquino instructor del caso, Lewis Kaplan.

Según un documento judicial, el juez firmó el martes una orden que fija el 10 de abril de 2023 para el inicio del juicio.

El entonces presidente republicano (2017-2021), que en 2019 estaba protegido por la inmunidad de jefe del estado, respondió que no conocía a Carroll y que no era «su tipo» de mujer.Sobre las acusaciones de violación, Carroll no había podido presentar una querella en 2019 ya que los hechos habían prescrito.

Pero el 24 de noviembre, entró en vigor una nueva ley en el Estado de Nueva York («Adult Survivors Act») que permite, durante un año, a las víctimas de agresiones sexuales recurrir a la justicia para reclamar un proceso civil.Los abogados de Carroll presentaron el jueves una nueva demanda en Nueva York por «difamación» y «hechos consumados» y «agresión», por la que espera obtener daños y perjuicios.

Según la demanda, «hace unos 27 años en los grandes almacenes de lujo Bergdorf Goodman de la V Avenida de Nueva York», Donald Trump «agarró a E. Jean Carroll, la empujó y la inmovilizó contra la pared y la violó».

La demandante tardó 20 años en hacer pública su historia en un libro que publicó a raíz del movimiento #MeToo surgido en 2017 contra la violencia machista.

La abogada de Donald Trump, Alina Habba, dijo el jueves que la acción de Carroll «constituye desgraciadamente un mal uso del objetivo de la ley» de Nueva York. En octubre, Trump calificó la acusaciones de violación de «falsedad y mentira».

Por: Excélsior