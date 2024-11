Trump nombra ‘zar de la frontera’ a Tom Homan para la deportación masiva de inmigrantes

Donald Trump anunció a través de su red, Truth Social, el nombramiento de Tom Homan como ”zar de la frontera”, según lo denominó. Homan ya formó parte del equipo de Trump durante su primera presidencia.

Fue responsable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde su labor fue polémica por la separación de niños de sus familiares. Su nombre sonaba como parte del nuevo equipo. Ahora, Homan no tendrá como responsabilidad solo luchar contra la inmigración ilegal, sino también encargarse de la deportación masiva de inmigrantes que ha prometido el ahora presidente electo. A su nombramiento se suma el de Stephen Miller, otro de los halcones en materia migratoria, como jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca.

“Me complace anunciar que el exdirector del ICE, e incondicional del control fronterizo, Tom Homan, se unirá a la Administración Trump, a cargo de las Fronteras de nuestra Nación (‘El Zar de la Frontera’), incluyendo, entre otras, la Frontera Sur, la Frontera Norte, toda la Seguridad Marítima y Aérea”, escribió Trump.

”Conozco a Tom desde hace mucho tiempo, y no hay nadie mejor para vigilar y controlar nuestras fronteras. Asimismo, Tom Homan se encargará de todas las deportaciones de extranjeros Ilegales de vuelta a su país de origen. Enhorabuena a Tom. No me cabe duda de que hará un trabajo fantástico y largamente esperado”, añadió.

Homan colaboró en el llamado Proyecto 2025, el programa máximo de los conservadores para el próximo presidente republicano, del que Trump se distanció durante su campaña. En la primera presidencia del republicano, encarnó la política de mano dura de su Gobierno contra la inmigración y ahora volverá a hacerlo.

Homan defendió las deportaciones masivas en una entrevista reciente en el programa 60 Minutes, de la CBS. “Oigo a mucha gente decir que hablar de una deportación masiva es racista. [Que] es amenazante para la comunidad inmigrante. No es amenazante para la comunidad inmigrante. Debería ser una amenaza para la comunidad inmigrante ilegal. Pero en medio de crisis histórica de inmigración ilegal, hay que hacerlo”, afirmó.

