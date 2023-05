Trump llama «ridícula» la acusación de violación en video de juicio civil

Donald Trump negó haber violado a la escritora E. Jean Carroll, al presentar el miércoles un testimonio en video como parte de su defensa ante un jurado federal de Manhattan, donde enfrenta un juicio civil al que evitó acudir en persona.

Trump, favorito para la nominación presidencial republicana de 2024, dijo en la declaración con fecha de octubre de 2022 que la supuesta violación en el vestidor de los grandes almacenes Bergdorf Goodman en la ciudad de Nueva York hace décadas no sucedió.

«Es la historia más ridícula y repugnante», dijo Trump en el video, encorvado sobre una mesa de conferencias mientras los abogados de Carroll le presentaban documentos. «Simplemente está inventado».

El juicio está en su sexto día y se espera que se extienda hasta la próxima semana.La demanda civil de Carroll por agresión y difamación alega que Trump la violó a mediados de la década de 1990 y luego manchó su reputación al afirmar en una publicación de octubre de 2022 en su plataforma Truth Social que el caso de la excolumnista de la revista Elle era un «engaño y una mentira».

Carroll dijo durante tres días de testimonios y contrainterrogatorios que Trump la golpeó contra la pared en 1995 o 1996, le metió los dedos en la vagina y luego le insertó el pene.

Al negar las acusaciones, Trump acusó a Carroll de inventar la historia para impulsar las ventas de una memoria de 2019 en la que hizo públicas sus afirmaciones.

Aunque las imágenes de la declaración no se publicaron, partes de la transcripción se han presentado públicamente.Trump no testificará en persona y su equipo legal le dijo el miércoles al juez federal de distrito Lewis Kaplan que no llamarán a ningún testigo.

Por: Excélsior