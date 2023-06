Trump es inculpado en investigación sobre documentos clasificados

Donald Trump fue citado a declarar en una corte federal de Miami por las acusaciones de posesión de documentos clasificados.

El expresidente de Estados Unidos sería citado este próximo martes a declarar, según las declaraciones de sus abogados.

De acuerdo con medios de comunicación de Estados Unidos, los abogados del expresidente de Estados Unidos ya recibieron toda la documentación para la cita ante el juez.

Trump se convierte en el primer expresidente de EU en ser acusado ante un tribunal.

Sobre el expresidente pesan un total de 34 cargos por delitos graves como falsificación de documentos para encubrir pagos.

El Departamento de Justicia no confirmó de inmediato el anuncio de Trump, pese a reportes de medios locales, como The New York Times, que citaron fuentes que afirmaron de hecho la acusación contra el exmandadatario.

Por: Excélsior