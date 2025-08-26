Trump amenaza a China con aranceles del 200% por frenar exportación de imanes de tierras raras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una nueva advertencia comercial a China, al afirmar que su gobierno podría imponer aranceles de hasta 200% a los productos chinos si Pekín no acelera la exportación de imanes de tierras raras, materiales esenciales para múltiples industrias estratégicas.

“Tienen que darnos imanes”, declaró Trump en conferencia de prensa desde la Casa Blanca, acompañado del presidente surcoreano Lee Jae-myung.“Si no nos los dan, entonces tendremos que cobrarles un arancel de 200% o algo así. Pero no creo que vayamos a tener problemas con eso”, agregó.

China es el mayor productor mundial de tierras raras, utilizadas en la fabricación de imanes cruciales para sectores como la automoción, la electrónica y la defensa.

No obstante, desde abril, el gobierno chino impuso un sistema de licencias de exportación para estos materiales estratégicos, lo que Washington interpreta como una forma de presión frente a los aranceles estadounidenses ya existentes.

Esta situación reactivó las tensiones comerciales entre ambas potencias, que en los últimos años se han visto envueltas en una escalada arancelaria sin precedentes, con aumentos de tarifas que han alcanzado niveles de tres dígitos en ambos lados.

Pese a ello, Trump se mostró optimista sobre el futuro de la relación bilateral:

“Creo que tenemos una relación estupenda con China. He hablado recientemente con el presidente Xi (Jinping) y, en algún momento del año, deberíamos visitar China”, dijo.

Sin embargo, no dejó de lado la firmeza:“Ellos tienen algunas cartas. Nosotros tenemos cartas increíbles, pero no quiero jugarlas. Si las jugara, destruiría a China”, advirtió.

Por: Excélsior