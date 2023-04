Tribunal desecha amparo de Yasmín Esquivel; UNAM puede resolver sobre plagio

El amparo concedido a Yasmín Esquivel Mossa para frenar la resolución de la UNAM sobre el presunto plagio de su tesis de licenciatura fue desechado hoy 21 de abril por un tribunal federal tras determinar que la jueza Sandra de Jesús Zúñiga, no debió admitir a trámite la demanda de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por ser improcedente.Con dos votos a favor, el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa desechó el amparo que se le concedió a la ministra, por lo que el Comité Universitario de Ética de la UNAM podrá seguir adelante con el procedimiento y dar a conocer si Esquivel Mossa plagió la tesis que el alumno Édgar Ulises Báez presentó en 1986.Durante la sesión pública del tribunal, el magistrado Carlos Alberto Zerpa Durán explicó, que el amparo de la ministra es prematuro, porque el mero desahogo del procedimiento del Comité Universitario de Ética de la UNAM no es un acto de imposible reparación.Dijo que la determinación final del comité es la que, de ser adversa a Esquivel, podría ser objeto de un juicio de amparo para verificar su legalidad.»En el procedimiento al que la están citando, no se está dilucidando su honor sino está dilucidando la legalidad o ilegalidad en la elaboración de una tesis de licenciatura», señaló.En contra parte, el magistrado que votó en contra de la resolución, Fernando Ibarra, aseguró que no se tienen la claridad de los procedimientos que ha llevado la UNAM por este caso, y consideró que el amparo no es notoriamente improcedente y su admisión fue correcta.Destacó que la falta de claridad de la Facultad de Estudios Superiores (FES) de Aragón, se refleja en comunicado emitido, donde señaló que la tesis de Esquivel era una copia de la de Báez sin haber dado a la ministra derecho de audiencia previo para defenderse.»La (FES) lo único que hizo fue hacer una comparación de los dos documentos y llegar a una conclusión que deriva de la lógica, uno fue anterior y otro fue posterior», replicó la magistrada Guillermina Coutiño.Agregó que «la quejosa a partir de eso tiene oportunidad de desvirtúa esa lógica, o sea, lo extraordinario, es decir, que la tesis que ella presentó a examen en 1987 es la original, o bien que no tiene ninguna vinculación. Sin embargo, eso será motivo de una resolución definitiva, y será hasta ese momento que se cause un daño que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo».Con esta resolución, la UNAM puede reiniciar el proceso de investigación y sanción contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa en caso de ser comprobado el plagio de la tesis de licenciatura que presentó en 1987.Por: Excélsior