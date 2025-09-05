Tras reunión con Sheinbaum, padres de los 43 no ven avances

A casi 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes salieron desilusionados de la reunión que sostuvieron este jueves con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, al señalar que no ven avances en la investigación sobre las llamadas telefónicas.

Los familiares esperaban detalles sobre la conformación de un nuevo equipo científico de trabajo y el análisis de la línea telefónica, considerada clave para esclarecer los hechos.

“Nos vamos un poco desilusionados de esta reunión, ya que esperábamos más información sobre la investigación con la nueva técnica científica… para nosotros fue otra reunión más”, dijo Mario González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos.

De igual manera, el abogado de las familias, Isidoro Vicario, señaló que “lamentablemente no hubo avances” sobre la línea telefónica, pese a que había sido uno de los compromisos recientes del Gobierno.

Horas antes, en conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum aseguró que se están realizando análisis científicos que no se habían explorado en años anteriores.

“Se está haciendo un trabajo relacionado con el análisis de las llamadas telefónicas durante esos días o posteriores”, afirmó.

Sin embargo, los padres señalaron que no recibieron información concreta ni la presencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para explicar los 800 folios de datos solicitados.

Por: Excélsior