Tras confesión de ‘El Mayo’, EU agradece a México por llevar a líderes de cárteles ante la justicia

Un par de horas después de la confesión de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada, ahí mismo en Brooklyn, la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, calificó como una victoria histórica de la justicia norteamericana este hecho, que dijo, mantendrá al capo mexicano en prisión por lo que le resta de vida.

En conferencia de prensa, junto al administrador de la DEA, Terrance Cole y distintos fiscales, Bondi aprovechó para agradecer el apoyo del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para llevar a todos los líderes del narco a que rindan cuentas ante la justicia.

En este sentido, descartó ofrecer detalles sobre este proceso, incluyendo la forma como llegó el líder del Cártel de Sinaloa a territorio estadounidense la tarde del 25 de julio de 2025.

«Primero, queremos agradecer a las autoridades mexicanas por llevar a todos estos líderes de los carteles ante la justicia. No vamos a comentar ninguno de los detalles de ninguna investigación, pero bajo la administración de Donald Trump hemos llevado a más líderes de carteles ante la justicia que cualquier otra administración de esta nación».

La funcionaria de la administración Trump acusó que la organización criminal de El Mayo gozó de la impunidad al controlar a autoridades de distintos niveles a través de sobornos para seguir operando durante el tiempo en que se mantuvo al frente del cártel.La fiscal general recordó que por acuerdo con las autoridades mexicanas no se solicitó la pena de muerte para ninguno de los capos que han sido trasladados a los Estados Unidos.

Por: Excélsior