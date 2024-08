Trabajadores del Poder Judicial piden diálogo a diputados; continúa el paro y las protestas

A unos días de que se dictamine la reforma al Poder Judicial, trabajadores marcharon hacia la Cámara de Diputados para solicitar diálogo con la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo.

Los empleados caminaron sobre la banqueta alrededor de la Cámara de Diputados desde el Palacio de Justicia Federal para no causar afectaciones a la vialidad.

A su llegada, entregaron un documento a la Oficialía de Partes, en el cual, demandan que sean escuchados por los legisladores, especialmente los del grupo oficialista que impulsa la reforma judicial.

Oscar Yáñez, Coordinador Técnico Administrativo, fue el encargado de dar lectura al documento dirigido a los diputados.

Afirmó que las protestas contra la reforma judicial y la exigencia de que sean escuchados se han extendido por todo el país, en todas las instalaciones del poder judicial federal.

“Solicitamos sea recibida una comitiva de este movimiento, con el objeto de poder dialogar con dicha Junta de Coordinación y exponer nuestra postura ante lo que consideramos serán afectaciones directas a los derechos y prestaciones laborales de los trabajadores del poder judicial de la federación, de aprobarse el dictamen sobre la reforma al poder judicial”, señaló.

Previamente, Patricia Aguayo, vocera del movimiento de trabajadores, dijo que no se les ha dejado hablar ni se les ha tomado en cuenta.

Al referirse a un documento que supuestamente emitió la Secretaría de Hacienda, respecto a que deben aplicarse descuentos a trabajadores, jueces y magistrados que están paralizando las actividades, aclaró que la relación laboral es con el Consejo de la Judicatura Federal y no con la Secretaría de Hacienda.

“Yo no conozco el contenido de ese oficio, alguno de ustedes lo tiene, sabe que dice el oficio, no podemos emitir ninguna opinión al respecto, porque finalmente nuestra relación laboral es con el Consejo de la Judicatura Federal, es nuestro patrón, no la Secretaría de Hacienda”, aclaró.