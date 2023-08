Titular de Inmujeres pide a mujeres aguantar vara en la «pinche política»

La titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, pidió a las funcionarias y candidatas no «banalizar» el tema de la violencia política de género y “aguantar vara” cuando las duras críticas a sus funciones o propuestas sean parte de la “pinche política”.

Al clausurar los trabajos del foro “La participación política de las Mujeres.

Una aproximación Interseccional”, organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gasman pidió que “no se lo tomaran a mal”, porque diría algo “políticamente incorrecto”, ya que solicitó dividir lo que es la política que “no nos gusta” de lo que es la violencia política contra las mujeres por razón de género que es algo, terrible, muy frecuente y que tenemos que denunciar y afortunadamente tenemos cada vez más sostén”.

Pero dijo, “hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política, híjole me están grabando, que la política es pinche, pues así es, no, hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos y fortalecernos, y de veras dejar los casos de violencia a los que son violencia”.

Agregó que hay que “entrarle a la política” que hay que hacer bien el trabajo “porque hay que aguantar a veces vara, igual que la aguantan los compañeros y diferenciar lo que es violencia de lo que es lo queremos cambiar la forma de hacer política para todos y todas”.

Consideró que es importante hacer esa distinción para no “banalizar el concepto de violencia política contra las mujeres por razón de género porque es muy grave, es muy frecuente y hay que denunciarla y atenderla”.

Por: Excélsior