Tigres sale vivo de Pueblan, empatan a 2

El conjunto del Puebla no pudo llevarse la ventaja en casa y terminó igualando 2-2 con los Tigres de la UANL en el partido de ida correspondiente a los Cuartos de Final del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, celebrado en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.La primera mitad fue intensa desde los primeros minutos, con la escuadra de La Franja presionando en busca de la anotación y generando ocasiones claras en los botines de Guillermo Martínez y Kevin Velasco, sin embargo, ninguno de los dos pudo convertir la primera anotación del encuentro.Después de algunos minutos de desconcierto, los Tigres, vigentes campeones de la Liga MX, tomaron el control del duelo e inclinaron la cancha, dando sus primeros avisos a través de Nicolás Ibáñez y Luis Quiñones, pero tampoco acertaron de cara al arco.Fue hasta los 38 minutos, cuando Sebastián Córdova se levantó dentro del área para abrir el marcador en favor de Tigres (0-1) con un certero cabezazo luego de un centro desde la izquierda, enviado por Fernando Gorriarán.Pero justo antes del descanso, Puebla logró responder casi de la misma manera, cuando Kevin Velasco se escapó por el costado derecho y envió un servicio para Guillermo Martínez, que apareció solo dentro del área para poner el 1-1 en el marcador con un testarazo.Ya en la parte complementaria, apenas se habían reanudado las acciones cuando ‘Memo’ Martínez se perdió el tanto de la remontada poblana tras un centro de Ferrareis, sin embargo, una acción después, Kevin Velasco volvió a centrar para encontrar a Sebastián Olmedo, quien remató de cabeza para anotar el 2-1 con arco abierto luego de una mala salida de Nahuel Guzmán.El conjunto de La Franja parecía tener controlado el partido gracias a algunas modificaciones realizadas por el técnico Ricardo Carbajal, pero a los 74 minutos los regiomontanos se combinaron dentro del área, con Rafael Carioca dejando un balón para Raymundo Fulgencio que no dudó en impactarlo de parte externa para marcar el 2-2, dejando inmóvil al arquero Jesús Rodríguez.Todavía, las dos escuadras tuvieron tiempo para buscar llevarse la ventaja en los últimos minutos, pero los disparos de Gorriarán, por parte de Tigres y de Velasco, por parte de Puebla, no encontraron la portería y el empate fue definitivo, por lo que ambas escuadras definirán el pase a la semifinal el próximo domingo en el Estadio Universitario de Nuevo León.Por: Excélsior