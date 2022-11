Tigres femenil se corona en el Apertura 2022 tras vencer al América

Bastaron dos ‘zarpazos’ de Tigres en el partido de vuelta para que las ‘Amazonas’ pudieran conseguir su quinto título de Liga MX femenil, esta vez ante las Águilas del América.

Con el apoyo de toda la afición del Estadio Universitario, las dirigidas por la estratega canadiense Carmelina Moscato, no especularon con la ventaja obtenida en el juego de ida llevado a cabo en el ‘Coloso de Santa Úrsula’.

La primera parte del encuentro se caracterizó por un dominio alternado entre Amazonas y Águilas, sin embargo, una descolgada por la banda de la izquierda de Lizbeth Ovalle al minuto 21, encaminó el triunfo para las de la Sultana del Norte.

A partir de ese instante, América buscó el arco rival sin éxito alguno.

En el amanecer de la segunda mitad, las dirigidas por el español Ángel Villacampa trataban de igualar el marcador y ponerse a un tanto del alargue.

Belén Cruz sepultó las esperanzas azulcremas en el minuto 4 del complemento, poniendo 2-0 el partido y 3-0 la eliminatoria.

Pese a las modificaciones enviadas desde el banquillo azulcrema, las jugadoras de Coapa no lograron plasmar en la cancha la idea pretendida, por lo que las Amazonas sobrellevaron los minutos restantes del compromiso.

Con este campeonato conseguido, Tigres femenil se aferra como el mejor equipo en la historia de la Liga MX femenil al ostentar cinco campeonatos de los nueve disputados: Clausura 2018 (Vs Rayadas), Clausura 2019 (Vs Rayadas), Guard1anes 2020 (Vs Rayadas), Guar1anes 2021 (Vs Chivas) y el actual Apertura 2022 ante América.

Asimismo, las Amazonas jugaron 8 de las 9 finales del campeonato mexicano.Nancy Antonio, Liliana Mercado y Jacqueline Ovalle recibieron un homenaje por el partido 50 defendiendo el escudo de Tigres femenil en la Liguilla de la Liga MX.

Por: Excélsior