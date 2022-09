Tiembla en Baja California Sur, reportan sismo de magnitud 5.1

La noche de este martes 27 de septiembre se registró un sismo de magnitud 5.1 en Baja California Sur, reportó el Servicio Sismológico Nacional.

El SSN detalló que el epicentro del sismo se registró 100 kilómetros al sureste de Santa Rosalía, en Baja California Sur, y ocurrió a las 20:18 horas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que no se reportan daños del sismo y que de acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina, tras el sismo no se espera la generación de tsunami y se confirma la ausencia de variaciones importantes en el mar, por lo que no hay peligro a la población.

Por: Excélsior