Terminando yo la Presidencia me retiro de la política por completo: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró que al término de su sexenio se retirará de la vida pública por completo y de paso, sugirió que ese alejamiento también incluirá a Morena, partido que fundó y que lo llevó al triunfo de las elecciones presidenciales en el 2018.

El presidente comentó lo anterior al explicar las razones por las cuales no acudió al consejo nacional de Morena en el que se renovaron los órganos de dirección interna de esa fuerza política en días pasados.

No fui por eso precisamente, para mostrar mi independencia, mi autonomía, aunque soy miembro fundador de Morena, con mucho orgullo, pero tengo licencia, estoy en retiro temporal y yo creo que ya va a ser … sí, porque terminando yo la presidencia me retiro de la política por completo, lo he dicho muchas veces, hay quien no lo cree pero soy un hombre de convicciones. Me retiro en definitiva, dejo de tener comunicación con políticos, con dirigentes, no participo en ningún acto, ni en México ni en el extranjero».

Con la definición de saber cómo organizará su vida futura después de la presidencia, López Obrador formuló varias recomendaciones a Morena, militantes y dirigentes a fin de que el pragmatismo no los invada y que tengan presente siempre que «hay que mirar al pueblo» y defender las causas justas.

De lo contrario, López Obrador señaló que si Morena o cualquier otro partido carece de convicciones e ideales, se convertirá en un agrupamiento de ambiciosos vulgares.

Para los jóvenes y para los partidos: formación política con principios y con ideales, porque si no domina el pragmatismo y no se puede transformar sin ideales; entonces, un partido que no forma a sus militantes, sobre todo aus jóvenes con ideales, con principios, no dura, fracasa porque se convierte en un instrumento para buscar cargos (…) se necesitan ideales, principios, si no se vuelve un agrupamiento de ambiciosos vulgares, un partido» sentenció el presidente.

Aprovechó para felicitar a la militancia de que en este último consejo nacional se impulsó la formación política de nuevos cuadros.

Finalmente, reiteró su cariño y admiración a muchos militantes de ese partido político.