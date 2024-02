TEPJF multa a Samuel García por actos anticipados de precampaña y campaña

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) multó al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, con 10 mil 374 pesos por incurrir en actos anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y vulneración a principios constitucionales, derivado de su participación en un evento, entrevistas y publicaciones.

Por mayoría de dos votos, el órgano jurisdiccional aprobó el proyecto del magistrado Luis Espíndola, mientras que el magistrado Rubén Lara Patrón votó en contra, al argumentar que los dichos del mandatario estatal no afectan el proceso electoral.

“Creo que esto no es acto anticipado de campaña, ni promoción personalizada, las manifestaciones que se hacen forman parte del debate normal en un proceso como el que está desarrollándose en el cual se va a renovar un cargo público de la mayor trascendencia en pocos meses, me parece que si no les permitimos hacer manifestaciones como las que se hacen, prácticamente estamos dando pie a que no se diga nada”.

Asimismo, la Sala Especializada multó a Movimiento Ciudadano con 20 mil 748 pesos por faltar a su deber de cuidado.