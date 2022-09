‘Tata’ Martino abrió posibilidad de sorpresa en lista definitiva para Qatar

A poco menos de 60 días para el arranque de la Copa del Mundo de Qatar 2022, y de lo que parece una inminente separación entre Gerardo Martino y el Tri una vez que culmine la justa mundialista, el estratega de la Selección Mexicana dio su balance de lo que ha sido su proceso hasta el momento.

El timonel aseguró que su legado en el cuadro mexicano será la incorporación a la Selección Nacional de una generación de futbolistas que serán la base del equipo para la Copa del Mundo del 2026.

Lo fundamental tiene que ver con el recambio, a nosotros nos tocó, si uno ve la lista de Rusia casi no queda nadie, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, Carlos Rodríguez, Luis Chávez, Erick Sánchez, Erick Aguirre, Piojo Alvarado, Diego Lainez, Alexis Vega, eso tiene que ver con nosotros… no lo diría pero me preguntaste y esa es la selección de México, Estados Unidos y Canadá 2026 porque en la pandemia los Juegos Olímpicos demoraron un año y esos chicos se formaron en selección mayor y eso es un saldo positivo que le encuentro”, manifestó.

Colombia, Irak y Suecia, estos serán los últimos encuentros de preparación que sostendrá México antes de su debut mundialista ante Polonia. El Tata aseguró que a la par del cambio generacional, también ha logrado plasmar un estilo y forma de juego en el cuadro nacional, esto más allá de las críticas sobre el tema que ha recibido en los últimos meses.

Hay una forma de jugar, guste o no guste la selección juega de una determinada manera y esto sirve en el mismo proceso o si hay una forma de jugar parecida que es lo mismo cuando tenemos que elegir un jugador que hay alguno que se adapta mucho mejor por la forma cómo juega en su club y otros que nos parecen jugadores de selección, pero hay que ayudarlo a adaptarse como los jugadores del Atlas, pero sí claramente es la cantidad de jugadores jóvenes que se transformaron en jugadores de selección”.

Martino tendría como fecha límite los primeros 15 días de noviembre para entregar la convocatoria de 26 futbolistas, su decisión estará bajo la lupa, y causará de una u otra forma inconformidad, ya sea en el grupo de futbolistas o al exterior, así lo reconoce el propio director técnico.

Alguna injusticia voy a cometer cuando me toque dar la lista. Éramos 31 y hay algunos fuera y si, más allá de los lesionados que hay que ir viendo, probablemente cuando dé la lista dentro va a ser todo un tema, porque genera mucha angustia y tristeza, afuera va a ser un quilombo terrible».

Martino dejó en claro que aquellos jugadores que no pasen el último corte para integrar la lista final lo sabrán antes de viajar a Girona, días después se haría pública la lista.

La fecha límite (para la lista) va a ser el partido con Suecia, que es cuando vamos a volar a Qatar, ahí tenemos que definir, irán jugadores de más, sí. Algunos jugadores llegarán en el límite y la única diferencia es que esos jugadores que irán con una mínima opción, si son de México pueden estar desde el principio y si son de Europa estarían llegando uno o dos días antes”.

Únicamente dos jugadores gozarán del privilegio de integrar la lista prácticamente a última hora, Jesús Manuel Corona y Raúl Jiménez, la presencia de ambos futbolistas está sujeta a la evolución de sus respectivas lesiones.

Ojalá podamos tener certeza mucho tiempo antes (de Raúl), qué más quisiera que llegara mejor cuando llegue con nosotros. Él y Tecatito tendrán esa oportunidad de saber hacia el limite… Creo que los únicos que nos llevan hasta el último momento es Jesús seguro y hay que ver con Raúl y hasta cuándo… es el 16 de noviembre que es cuando se da la lista definitiva pero los que no estarían dentro de los 26 no van a Girona sin saber que no estarán en el Mundial”, concluyó.

Por: Excélsior