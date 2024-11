SRE responde a declaraciones de Ken Salazar sobre estrategia de ‘abrazos no balazos’

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó esta noche que envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México, por las declaraciones realizadas por el embajador Ken Salazar durante la conferencia de prensa que tuvo lugar este miércoles 13 de noviembre.

En la nota, México manifestó su extrañamiento por los mensajes emitidos por el actual embajador de Estados Unidos en nuestro país.

Esta mañana, el embajador estadounidense, Ken Salazar, aseguró que México no es seguro hoy porque la estrategia “abrazos no balazos” de la anterior administración no funcionó.

Al hacer un primer balance sobre los distintos temas de la relación bilateral, el diplomático lamentó que el gobierno del entonces presidente López Obrador rechazara apoyos por más de 32 millones de dólares en materia de seguridad por un asunto ideológica.

Al tiempo de desear éxito a la presidenta Claudia Sheinbaum en esta materia y en general en su gobierno, le recomendó que replique lo que hizo en la Ciudad de México dotando de mayores recursos económicos al fortalecimiento de las policías en el país y dejando de lado la llamada austeridad republicana que no hace sino provocar que los elementos por los bajos sueldos que tienen, caigan en corrupción o se alíen con el crimen organizado.

