“Sonrían, nos va a ir requete bien y todo va a estar bien”: Ebrard

Luego de que se realizó el Consejo Nacional de Morena, donde se acordaron los puntos para el método de elección del candidato presidencial de dicho partido, el aún titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, publicó un video en sus redes sociales donde llamó a sus seguidores a sonreír ay que “todo va a estar bien”.En la grabación, de poco más de un minuto, Marcelo Ebrard se dijo contento porque en el Consejo Nacional de su partido se acordó que haya separación del cargo de quienes aspiren a contender por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.El canciller detalló que dejará su cargo este lunes a las 12:00 horas, momento en el que entregará su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador.También destacó que el Consejo Nacional se resolvió que gobernadores, secretarios y alcaldes no promuevan a ninguno de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.“Que se evite el derroche, que no haya exceso en los gastos de publicidad, que no haya prebendas, menos amenazas; todo eso por lo que hemos luchado tantos años muchas personas, hoy se aprobó en el Consejo Nacional de Morena”, explicó.“Claro que estoy muy contento, y yo lo que diría en esencia es que vamos a tener una competencia real, y va a ser una encuesta abierta, en donde habrá la simulación de una boleta”, agregó.Por: Excélsior