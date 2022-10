» Son unos cerdos», acusa padre de Debanhi a fiscalía de NL por ineficiencia en el caso

Tras seis meses de la desaparición y feminicidio de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, ocurrido en el estado de Nuevo León, su papá, Mario Escobar, criticó una vez más el desempeño de las autoridades y aseguró que “son unos cerdos” para hacer su trabajo.El padre de familia dijo que el caso de su hija lo tuvo que atraer la Fiscalía General de la República (FGR) por las omisiones y fallas que se registraron desde la búsqueda de la joven, quien desapareció el pasado 9 de abril tras haber acudido a una fiesta en una quinta en el municipio de Escobedo.“Su trabajo (de la Fiscalía General del Estado (FGE NL)) deja mucho qué desear, si lo definiera en tres palabras lo diría así: son unos cerdos, son unos cerdos para trabajar porque hubo muchas, pero muchas omisiones”, dijo en una entrevista con EFE.Escobar recordó que el cuerpo de Debanhi Susana apareció en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla, 12 días después de su desaparición en la misma zona en donde había sido vista por última ocasión con vida, además de que el inmueble ya había sido cateado por personal de la Fiscalía local.Otra falla consiste en que la FGJE NL determinó que la joven falleció a causa de una contusión profunda de cráneo, pero tras la exhumación de su cuerpo (por petición de su familia) una segunda autopsia demostró que murió de asfixia por sofocación.“Nosotros les dijimos y demostramos con documentos que estaban equivocados y siguen con muchas equivocaciones”, afirmó.Añadió que ahora el caso fue turnado a la FGR y será responsabilidad de esta autoridad encontrar al o los culpables del feminicidio de la joven de 18 años, estudiante de la carrera de leyes.Escobar estableció que, respetando todas las jerarquías y protocolos, solicitó que la FGR tomara el caso de su hija porque en Nuevo León ya no existían las condiciones para la investigación.“Estamos en el proceso de esperar el llamado de la FGR porque ya no había condiciones para que la FGLN siguiera con el caso”, señaló.Agregó que tanto él como su esposa Dolores Bazaldúa han hablado con personal del Gobierno Federal que les ha mostrado empatía y les han dado la confianza de que no “soltarán” la investigación.En el caso de la FGJNL, el padre de familia dijo que esta dependencia retrasó la entrega de la carpeta de investigación que elaboró, por todas las omisiones y fallas en el proceso.“Por eso estaban haciendo mucho tiempo”, sostuvo.

Por: López Dóriga. Com