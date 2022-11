Sistema de salud mexicano será de los mejores del mundo en 2024: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió este domingo al estado de Sinaloa para supervisar los avances del programa IMSS Bienestar, que ofrece atención y medicamentos gratuitos a todas las personas que no cuentan con seguridad social.

Desde la comunidad de Salvador Alvarado, el presidente López Obrador reiteró su promesa de que al término del actual sexenio el país tendrá un sistema de salud de primer nivel, aunque se enojen sus adversarios.

Por eso estamos incluso ya contratando médicos y especialistas de otros países del extranjero, pero la idea es que no falten los médicos, que no falten los especialistas y que no sea nada más de lunes a vienes porque la gente también se enferma sábado y domingo y todos los turnos, ese es el ideal que tenemos, que lo vamos a convertir en realidad con el apoyo de ustedes», destacó el presidente.

López Obrador dijo que ahora el presupuesto se destina a la gente y por eso es posible asegurar que va a mejorar el sistema de salud, a pesar de la pandemia de covid-19 y de la falta de médicos generales y especialistas para completar las plantas de personal de salud en clínicas y hospitales.

Ahora ya está bajando la pandemia y ya decidimos que vamos a levantar el sistema de salud pública, va a ser de los mejores del mundo, aunque lo duden los conservadores porque es un compromiso», subrayó el presidente.

Por: Excélsior