Sin devaluación, así espera López Obrador terminar su gobierno

Con cuatro años de gobierno sin devaluación, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que espera terminar su administración con un peso fortalecido, tal como ha sucedido.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario destacó que por décadas no se veía una apreciación de la moneda nacional frente al dólar.

Además, López Obrador aseguró que el peso ha sido la moneda que más se ha apreciado.

“Espero que logremos… llevamos 4 años sin devaluación y esto no se veía desde el gobierno del presidente Díaz-Ordaz, casi 50 años en los que hubo devaluación y ahora no, llevamos 4 años, pero no podemos cantar victoria todavía.

“Esto es único; sin embargo, puede haber un pequeño ajuste, rebote, pero espero terminar el gobierno sin devaluación”, comentó y agregó que podría finalizar en 20.20 o 20.30 el tipo de cambio.

El presidente sostuvo que el avance del peso frente al dólar se debe a diversos factores y medidas implementadas por el gobierno como ser el principal socio comercial de Estados Unidos, el evitar endeudarse durante la pandemia por covid-19, la austeridad y el combate a la corrupción, entre otros.

Cabe mencionar que el peso abrió este jueves con una apreciación de 0.74 por ciento frente al dólar, por lo que se cotiza en 19.42 unidades por dólar estadunidense.

Por: Excélsior