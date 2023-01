Si se involucraron autoridades de EU con García Luna, que declaren: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió esta mañana sobre el juicio que se ha comenzado en los Estados Unidos del ex funcionario federal Genaro García Luna.

En este sentido, el mandatario aseguró que lo primordial sería que hubiera información abierta para todos ya que es de vital importancia dar a conocer todo este juicio para que no se vuelvan a repetir este tipo de cosas con altos funcionarios.

«Ya se integró el jurado y en ocho semanas se va a resolver, ojalá y haya información para todos sobre las pruebas y la defensa que van a hacer los abogados de García Luna”, refirió Andrés Manuel en Palacio Nacional.

Además, Andrés Manuel López Obrador fue claro al ser cuestionado sobre la probable responsabilidad de autoridades de los Estados Unidos en este caso, explicando que si alguna estuvo involucrada debe ser llamada a declarar.

Dicen que no se involucre a autoridades de Estados Unidos, ¿por qué no? No, eso lo dice el juez, los abogados lo que quieren es que sí participen.

Entonces, yo soy de la idea de que si estuvieron involucrados autoridades de Estados Unidos que sean llamados a declarar”, enfatizó López Obrador.

Sobre la riqueza económica que García Luna amasó en su momento, el presidente explicó que esos recursos deberán regresar a México y no quedarse en el vecino país del norte.

El que nada debe, nada teme.

Los abogados de García Luna pidieron que no se tome en cuenta la riqueza del ex secretario. Nosotros ya exhortamos a que ese dinero sea regresado a México es lo que se debe hacer”, subrayó López Obrador.

Por: Excélsior